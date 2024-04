PREMIER MAI DU FAMILISTERE DE GUISE Guise, mercredi 1 mai 2024.

PREMIER MAI DU FAMILISTERE DE GUISE Guise Aisne

Le Premier Mai est un fervent programme d’éducation populaire aux arts du spectacle mais c’est aussi souvent l’occasion d’une première visite du Palais social. 5 spectacles, 4 visites thématiques et 1 exposition sont au programme de cette 23e édition !

Sous sa forme contemporaine, le Premier Mai du Familistère est une manufacture improvisée de moments joyeux, délurés ou effrontés, fabriqués par les artistes, les forains et les équipes du Familistère. Le Premier Mai est un fervent programme d’éducation populaire aux arts du spectacle mais c’est aussi souvent l’occasion d’une première visite du Palais social. 5 spectacles, 4 visites thématiques et 1 exposition sont au programme de cette 23e édition !

Les spectacles sont gratuits.

Accès au musée et aux visites guidées à un tarif préférentiel de 5€

LES SPECTACLES

INERTIE Cie UNDERCLOUDS

Place du Familistère 14 h 00 et 16 h 15 25 minutes

LOSTHEULTRAMAR Cie FOCO AL AIRE

Déambulation depuis l’extérieur de la buanderie-piscine 14 h 30 60 minutes

LE PÉDÉ Cie JEANINE MACHINE

Déambulation depuis la cabane végétale, jardin de la presqu’île 14 h 45 130 minutes

BIEN PARADO Collectif LA MÉANDRE

Cour des économats 15 h 30 40 minutes

MASACRADE Cie MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES

Jardin de la presqu’île, terrain de foot 17 h 00 45 minutes

À l’occasion du Premier Mai, le droit d’entrée au Familistère est au tarif unique et exceptionnel de 5€.

Vous pouvez alors visiter librement le Palais social et/ou opter pour une visite guidée thématique.

La visite libre

Accédez à l’ensemble des espaces ouverts au public, soit plus de 5000 m² d’exposition, répartis entre le pavillon central, l’appartement Godin, les économats, la buanderie-piscine ou encore les jardins. Comptez en moyenne 3 heures pour la visite du Familistère !

Les visites guidées

Elles ne sont pas indispensables pour découvrir le Familistère et son histoire. Les visites guidées du Premier Mai, proposées sous forme de visite express (entre 20 et 30 min.), mettent en lumière un lieu insolite, une histoire dans l’Histoire, ou encore l’actualité de site. Inscription nécessaire, sur place, au niveau de la tente accueil.

LES VISITES THÉMATIQUES

Les essentiels du Familistère

De 10 h 00 à 17 h 30 20-30 minutes

La société festive

De 10 h 00 à 17 h 30 20 minutes

L’éducation physique ou l’hygiène des corps

De 10 h 00 à 17 h 30 20-30 minutes

Le pavillon Cambrai

De 10 h 00 à 17 h 30 20 minutes 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

Cité Familistère

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France accueil@familistere.com

L’événement PREMIER MAI DU FAMILISTERE DE GUISE Guise a été mis à jour le 2024-04-08 par SIM Hauts-de-France Aisne Tourisme Admin