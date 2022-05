Fête bretonne du Plijadur à Saint-Mathieu Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin

Fête bretonne du Plijadur à Saint-Mathieu Plougonvelin, 26 juin 2022, Plougonvelin. Pointe Saint-Mathieu Enclos des moines

2022-06-26

Entrée gratuite. rene.lemoign@orange.fr +33 6 71 96 01 87 “Du plijadur à St-Mathieu”. A partir de 14h dans le jardin des moines. L’association Marc’h Mor fêtera ses 20 ans. A l’affiche : Patrick Ewen, Les Arzheliz, Tan Arvest et autres … Diverses animations et expositions.

Entrée gratuite. Pointe Saint-Mathieu Enclos des moines Plougonvelin

