Festival Talleyrand Valençay, 10 septembre 2022, Valençay.

Festival Talleyrand Valençay

2022-09-10 – 2022-10-02

Valençay Indre

Le Festival Talleyrand répond à cette intention, donner à voir, à entendre, à découvrir des œuvres et des auteurs dans l’idée de la valorisation du patrimoine architectural, musical et théâtral. Il se déroule de septembre à octobre sur quatre week-ends au Théâtre avec une jauge de 100 places et propose des spectacles en soirée et en journée. Depuis sa 1ère édition en 2014, le Festival Talleyrand a accueilli de nombreux artistes nationaux et internationaux dont la renommée n’est plus à faire. La programmation artistique a laissé place à des œuvres du répertoire ancien, à des instruments rares, à des créations, ou encore à des enregistrements. C’est une vingtaine d’artistes qui se succèderont, autour de répertoires variés, mais toujours basés sur la pratique d’instruments anciens.

Le Festival Talleyrand, véritable rendez-vous de la musique sur instruments anciens, se déroule depuis 2014 dans le magnifique Théâtre Ier Empire du Château de Valençay. Pendant quatre week-ends, une trentaine d’artistes redonnent vie à un petit bijou historique unique en Val de Loire.

accueil@chateau-valencay.fr +33 2 54 00 10 66 http://www.chateau-valencay.com/

Le Festival Talleyrand répond à cette intention, donner à voir, à entendre, à découvrir des œuvres et des auteurs dans l’idée de la valorisation du patrimoine architectural, musical et théâtral. Il se déroule de septembre à octobre sur quatre week-ends au Théâtre avec une jauge de 100 places et propose des spectacles en soirée et en journée. Depuis sa 1ère édition en 2014, le Festival Talleyrand a accueilli de nombreux artistes nationaux et internationaux dont la renommée n’est plus à faire. La programmation artistique a laissé place à des œuvres du répertoire ancien, à des instruments rares, à des créations, ou encore à des enregistrements. C’est une vingtaine d’artistes qui se succèderont, autour de répertoires variés, mais toujours basés sur la pratique d’instruments anciens.

Valençay

dernière mise à jour : 2022-04-04 par