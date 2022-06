Festival, Par ici la danse : exposition peintures et collages Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’évènement: Ardèche

Ardêche Saint-Agrève Chaque année, le Festival invite un artiste reconnu au niveau international. En 2022, c’est l’artiste peintre mexicain Daniel Estrella, et sa compagne Sylvie Cellier (création de collages), originaire de Saint-Agrève.

Vernissage le 8 juillet à 19h. contact@rezodes3rivieres.com +33 9 84 32 15 04 https://www.rezodes3rivieres.com/ Saint-Agrève

