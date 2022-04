Festival Offenbach 2022 Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Seine-Maritime

Festival Offenbach 2022 Étretat, 26 mai 2022, Étretat. Festival Offenbach 2022 Étretat

2022-05-26 – 2022-05-29

Étretat Seine-Maritime Si un festival Offenbach a été créé à Etretat, ce n’est pas le fruit du hasard, ni le fait d’un caprice. Ce génie musical avait ses habitudes dans la commune de l’aiguille creuse, où il se fit construire une magnifique villa baptisée “Orphée” en clin d’œil au succès remporté par son opéra “Orphée aux Enfers”. Changement par rapport aux années précédentes, la période à laquelle se tiendra le cœur du festival sera le grand week-end de l’Ascension. Programme :

26 mai à 20h30, à l’église Notre-Dame à Etretat.

Le festival se tournera une fois de plus vers la jeunesse, avec le trio Sora dans un programme rendant hommage aux nombreux compositeurs romantiques de la “Belle époque”. 27 mai à 20h30, à l’Espace Sarah Bernhardt à Sainte-Adresse.

Interprété par la fameuse Académie musicale Philippe Jaroussky, un spectacle exclusif d’Elsa Rooke, « Offenbach, formidable homme de médias » vous dressera un portait surprenant de Jacques Offenbach. 29 mai à 15h, à la salle Adolphe Boissaye à Etretat.

« Offenbach Colorature » pour les amoureux d’Offenbach : pas moins de 14 ouvrages d’Offenbach, certains connus, d’autre moins seront interprétés par L’Ensemble Contraste. La compagnie composée d’artistes classiques virtuoses est connue pour ses actions en faveur de la protection de l’Enfance. Si un festival Offenbach a été créé à Etretat, ce n’est pas le fruit du hasard, ni le fait d’un caprice. Ce génie musical avait ses habitudes dans la commune de l’aiguille creuse, où il se fit construire une magnifique villa baptisée “Orphée” en… https://www.etretat-festivaloffenbach.fr/ Si un festival Offenbach a été créé à Etretat, ce n’est pas le fruit du hasard, ni le fait d’un caprice. Ce génie musical avait ses habitudes dans la commune de l’aiguille creuse, où il se fit construire une magnifique villa baptisée “Orphée” en clin d’œil au succès remporté par son opéra “Orphée aux Enfers”. Changement par rapport aux années précédentes, la période à laquelle se tiendra le cœur du festival sera le grand week-end de l’Ascension. Programme :

26 mai à 20h30, à l’église Notre-Dame à Etretat.

Le festival se tournera une fois de plus vers la jeunesse, avec le trio Sora dans un programme rendant hommage aux nombreux compositeurs romantiques de la “Belle époque”. 27 mai à 20h30, à l’Espace Sarah Bernhardt à Sainte-Adresse.

Interprété par la fameuse Académie musicale Philippe Jaroussky, un spectacle exclusif d’Elsa Rooke, « Offenbach, formidable homme de médias » vous dressera un portait surprenant de Jacques Offenbach. 29 mai à 15h, à la salle Adolphe Boissaye à Etretat.

« Offenbach Colorature » pour les amoureux d’Offenbach : pas moins de 14 ouvrages d’Offenbach, certains connus, d’autre moins seront interprétés par L’Ensemble Contraste. La compagnie composée d’artistes classiques virtuoses est connue pour ses actions en faveur de la protection de l’Enfance. Étretat

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Étretat, Seine-Maritime Autres Lieu Étretat Adresse Ville Étretat lieuville Étretat Departement Seine-Maritime

Étretat Étretat Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etretat/

Festival Offenbach 2022 Étretat 2022-05-26 was last modified: by Festival Offenbach 2022 Étretat Étretat 26 mai 2022 Étretat seine-maritime

Étretat Seine-Maritime