2022-07-05 17:00:00

Un bal occitan en plein air pour célébrer en famille, l'été et les grandes vacances toutes proches !

La Talvera – Bal occitan
Rue Paul Langevin Parc Carnot
Villetaneuse

