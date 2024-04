Atelier pop-up jardin secret à la MSH Paris Nord – pour scolaires Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis, vendredi 31 mai 2024.

Atelier pop-up jardin secret à la MSH Paris Nord – pour scolaires Atelier pop-up Jardin secret, pour une classe de primaire, uniquement sur réservation Vendredi 31 mai, 10h00 Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Une seule classe, uniquement sur inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T11:00:00+02:00

L’atelier pop-up Jardin secret s’harmonise avec la thématique de l’évènement. Il est proposé en partenarait avec les médiathèques de Plaine Commune et Emma Giuliani qui a réalisé un petit cahier d’initiation au pop-up. Cet objet prend la forme d’une carte à découper où se déploie un jardin merveilleux. Cette activité manuelle et créative permettra aux élèves de repartir avec une carte pop-up inspirée par l’artiste et le jardin.

Des lectures seront également proposées en lien avec le travail d’Emma Giuliani, spécialement dédiée aux jardins.

>> consulter le programme complet des Rendez-vous aux jardins à la MSH Paris Nord le vendredi 31 mai 2024

https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2024/

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France La Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord est une Unité d'Appui et de Recherche (UAR 3258) soutenue par le CNRS, les universités Paris 8 et Sorbonne Paris Nord. Métro 12 Front Populaire, sortie n°3 MSH Paris Nord

©Flavie Jeannin