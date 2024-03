Vidéo Future – Projection du film Les Portes du futur Le 6b Saint-Denis, mardi 21 mai 2024.

Vidéo Future – Projection du film Les Portes du futur Le Comité Projection, composé de résident·es du 6b, vous présente Vidéo Future, une séance mensuelle de moyens et longs métrages indépendants ! Mardi 21 mai, 19h00 Le 6b Entrée libre et gratuite pour tou.tes

En mai, le comité accueille la réalisatrice Lisa Di Giovanni et son film Les Portes du Futur (40min) pour une projection collective suivie d’échanges.

Aux abords du Futuroscope se trouve la zone commerciale la plus étendue du Grand Poitiers : Les Portes du futur. Derrière les routes et les bâtiments en tôle blanche se cachent des chemins et des terrains laissés en friche. Dans ces espaces vacants, il y a trois filles, vêtues de larges combinaisons blanches. Tout proche, de l’autre côté d’un bâtiment vidé et fermé, se trouve un unique quartier résidentiel enclavé dans la zone commerciale. « Les Portes du Futur », narre la rencontre entre trois personnages fictifs et les personnes vivant et travaillant dans la zone commerciale. Au travers des costumes blancs, portés par différentes personnes, nous découvrons des extraits de vies effacées par la périphérie de la ville. Le quotidien combine ici adversité sociale et liberté, pour celleux qui parviennent à s’en emparer.

© Lisa Di Giovanni

– Mardi 21 Mai de 19h à 22h

– GRATUIT

– Entrée libre pour tou·tes

– Attention 40 places maximum

1er étage, Salle de Projection

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Le 6b 6 – 10 quai de seine, Saint-denis Saint-Denis 93200 Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 42 43 23 34 http://www.le6b.fr https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1455476432018650 »}] Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 à Saint-Denis, l'association Le 6b est un lieu de travail, de culture et d'échanges autogéré, ouvert depuis 2010. Il met à disposition des professionnel·les des métiers de la création, près de 200 ateliers privatifs ainsi que des espaces mutualisés de création, de diffusion et de convivialité. S'y regroupent des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.

Le 6b offre un cadre propice à la création et à l’expérimentation sous toutes ses formes.

Entre expositions, spectacles, séminaires, actions culturelles de proximité, festivals éphémères, Le 6b offre une tribune de réflexion où sont convié·es habitant·es et acteur·ices de la vie associative, culturelle, économique et politique à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une métropole évolutive.

projection Gratuit