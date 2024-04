Visite guidée – Les incontournables du musée Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée – Les incontournables du musée Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 16h30, 18h00 Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Venez (re)découvrir les œuvres du musée, niché dans un couvent du 17e siècle à l’architecture préservée ! De l’histoire médiévale de Saint-Denis au poète Paul Eluard, en passant par le siège et la Commune de Paris de 1870-1871, cette visite dévoile des collections riches et insoupçonnées.

Musée d'art et d'histoire Paul Eluard 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 72 24 57 http://www.musee-saint-denis.fr Le Musée d'art et d'histoire Paul Éluard est un établissement de la Ville de Saint-Denis.

Il est installé depuis 1981 dans un couvent du XVIIe siècle, bâtiment inscrit au titre des monuments historiques. Par l’importance de ses collections et le caractère remarquable de son site, il est un repère important pour l’histoire locale et nationale. Il est à la fois un musée de beaux-arts, d’arts décoratifs, d’histoire, d’archéologie et de littérature.

Havre de paix, l’ancien carmel présente la vie quotidienne des carmélites, dont les sentences mystiques ponctuent le parcours. Il abrite des objets et œuvres consacrés à l’histoire de la ville de Saint-Denis, du Moyen Âge au début du XXe siècle, ou encore au siège et à la Commune de Paris de 1870-1871.

Il prend le nom de Musée d’art et d’histoire Paul Éluard en 2019 en hommage au fonds dédié au poète dionysien. Métro : ligne 13, station Porte de Paris, sortie 3

RER : ligne B gare de La Plaine-Stade de France puis bus 230 jusqu’à Porte de

Paris ; ligne D gare de Saint-Denis puis tram T8 arrêt Pierre de Geyter

Bus : 170, 239, 253, 255, 353 arrêt Porte de Paris

Tramway : T8 arrêt Porte de Paris ou Pierre de Geyter

Parking public : Porte de Paris

Velib : station Franciade

