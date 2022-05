Festival Maydays MFR 2022 MFR Drôme-Ardèche Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

du jeudi 19 mai au vendredi 20 mai à MFR Drôme-Ardèche Elus et députés sont invités à participer aux échanges avec les préoccupations des jeunes

Les jeunes des MFR souhaitent faire entendre leur voix et celle des jeunes ruraux pour une Europe Verte, Inclusive en s’appuyant sur le numérique MFR Drôme-Ardèche 4 Rue de la Cure, 26300 Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T17:00:00

