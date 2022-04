Festival “Les Harmonies du Perche” – Concert du soir Moutiers-au-Perche, 16 août 2022, Moutiers-au-Perche.

Festival “Les Harmonies du Perche” – Concert du soir Moutiers-au-Perche

2022-08-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-16

Moutiers-au-Perche Orne Moutiers-au-Perche

Festival de musique classique qui se déroulera du 13 au 16 août à Rémalard en Perche, Moutiers au Perche et la Perrière (6 concerts, un conte musical, un atelier pour enfants, une masterclass).

Concert du soir en l’église Notre Dame du Mont Harou à Moutiers au Perche : Pierre Fouchenneret – violon et Jérémy Jouve – guitare interpréteront Partita de Bach pour violon seul et musique espagnole pour violon et guitare.

Festival de musique classique qui se déroulera du 13 au 16 août à Rémalard en Perche, Moutiers au Perche et la Perrière (6 concerts, un conte musical, un atelier pour enfants, une masterclass).

Concert du soir en l’église Notre Dame du Mont Harou à…

Festival de musique classique qui se déroulera du 13 au 16 août à Rémalard en Perche, Moutiers au Perche et la Perrière (6 concerts, un conte musical, un atelier pour enfants, une masterclass).

Concert du soir en l’église Notre Dame du Mont Harou à Moutiers au Perche : Pierre Fouchenneret – violon et Jérémy Jouve – guitare interpréteront Partita de Bach pour violon seul et musique espagnole pour violon et guitare.

Moutiers-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-04-02 par