Festival Jeux de Vagues 2022 : Fêtes Galantes, Pastorales et Burlesques Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Festival Jeux de Vagues 2022 : Fêtes Galantes, Pastorales et Burlesques Dinard, 26 mai 2022, Dinard. Festival Jeux de Vagues 2022 : Fêtes Galantes, Pastorales et Burlesques Auditorium Stéphan Bouttet 6, rue Sadi Carnot Dinard

2022-05-26 18:00:00 – 2022-05-26 Auditorium Stéphan Bouttet 6, rue Sadi Carnot

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Ille-et-Vilaine Par l’ensemble Stradivaria, direction Daniel Cuiller Jacques DUPHLY (1715-1789) : Sonate pour violon et clavecin Ouverture

La Madin

La De May Michel CORRETTE (1707-1795) : Concerto comique N° 25 Les Sauvages Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778) : Le devin du village (extraits)

Ouverture et Air de Colin « Quand on sait aimer et plaire… » —– entracte —– Jean-Marie LECLAIR (1697-1764) : Deuxième Récréation de musique Ouverture

Forlane

Menuet

Badinage

Chaconne Nicolas Racot de GRANDVAL (1675-1753) : Cantate, La matrone d’Ephèse Du jeudi 26 mai 2022 – 20h30 – Auditorium Stephan emeraude.en.musique@gmail.com +33 6 77 09 67 47 http://www.festival-jeux-de-vagues.com/ Par l’ensemble Stradivaria, direction Daniel Cuiller Jacques DUPHLY (1715-1789) : Sonate pour violon et clavecin Ouverture

La Madin

La De May Michel CORRETTE (1707-1795) : Concerto comique N° 25 Les Sauvages Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778) : Le devin du village (extraits)

Ouverture et Air de Colin « Quand on sait aimer et plaire… » —– entracte —– Jean-Marie LECLAIR (1697-1764) : Deuxième Récréation de musique Ouverture

Forlane

Menuet

Badinage

Chaconne Nicolas Racot de GRANDVAL (1675-1753) : Cantate, La matrone d’Ephèse Du jeudi 26 mai 2022 – 20h30 – Auditorium Stephan Auditorium Stéphan Bouttet 6, rue Sadi Carnot Dinard

dernière mise à jour : 2022-03-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Auditorium Stéphan Bouttet 6, rue Sadi Carnot Ville Dinard lieuville Auditorium Stéphan Bouttet 6, rue Sadi Carnot Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Festival Jeux de Vagues 2022 : Fêtes Galantes, Pastorales et Burlesques Dinard 2022-05-26 was last modified: by Festival Jeux de Vagues 2022 : Fêtes Galantes, Pastorales et Burlesques Dinard Dinard 26 mai 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine