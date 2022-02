Festival itinérant en Créonnais : Bakos Créon, 20 mai 2022, Créon.

Festival itinérant en Créonnais : Bakos Créon

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20 21:30:00

Créon Gironde

Accueillir BAKOS en résidence de création est l’occasion rêvée d’imaginer une rencontre artistique entre les musiciens et la CIPEM, la chorale indépendante et philharmonique de l’Entre-deux-Mers menée par le JOSEM. Deux temps de rencontre leur permettront de pratiquer ensemble et d’échanger autour d’un répertoire commun qui sera présenté sur scène à l’occasion du concert le 20 mai 2022 pendant le festival itinérant.

Accueillir BAKOS en résidence de création est l’occasion rêvée d’imaginer une rencontre artistique entre les musiciens et la CIPEM, la chorale indépendante et philharmonique de l’Entre-deux-Mers menée par le JOSEM. Deux temps de rencontre leur permettront de pratiquer ensemble et d’échanger autour d’un répertoire commun qui sera présenté sur scène à l’occasion du concert le 20 mai 2022 pendant le festival itinérant.

+33 5 57 34 54 47

Accueillir BAKOS en résidence de création est l’occasion rêvée d’imaginer une rencontre artistique entre les musiciens et la CIPEM, la chorale indépendante et philharmonique de l’Entre-deux-Mers menée par le JOSEM. Deux temps de rencontre leur permettront de pratiquer ensemble et d’échanger autour d’un répertoire commun qui sera présenté sur scène à l’occasion du concert le 20 mai 2022 pendant le festival itinérant.

LARURAL

Créon

dernière mise à jour : 2022-02-25 par