La 28è édition du Festival des Cinémas d'Asie aura bien lieu cette année! Au programme, une centaine de projections en tout genre, films et documentaires, des hommages et des conférences. Ne manquez pas la soirée d'ouverture qui se tiendra le mardi 1er février à 20h au théâtre Edwige Feuillère (sur réservation au 07.66.15.25.44).

