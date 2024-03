Festival Guitares du Monde Les « Before » de la Grange Saint-André-les-Vergers, mardi 19 mars 2024.

Concerts en entrée libre à partir de 19h (durée 45 min).



Au programme



> Mardi 19 mars Atelier Jazz de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs de Saint-André-les-Vergers Professeur Christophe Charles



> Mercredi 20 mars Atelier Jazz du Conservatoire Marcel-Landowski de Troyes Professeur Diego Imbert



> Jeudi 21 mars Maria Fragkiadaki-Vachez Voyage musical et artistique à travers le temps



> Vendredi 22 mars Atelier Jazz Ecole Municipale de Musique de Saint-Julien-les-Villas Professeur Benjamin Branle



> Samedi 23 mars Atelier Musiques Actuelles de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs Professeur Didier Paupe Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 19:00:00

fin : 2024-03-23

Espace Gérard Philipe / La Grange

Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

