Festival féministe et queer Gender is over: Queer Show (Grive la braillarde) Brive-la-Gaillarde, samedi 30 mars 2024.

Festival féministe et queer Gender is over: Queer Show (Grive la braillarde) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Au programme Stand up trans avec Dhyepha, Mado, Luciole de Feu.

Cabaret Queer avec Dany de Grossesse, Prince.sse, Glitter Butch, Joe le toxique, Blind test Feminosto-Queer avec Let the music play, Dj Set avec Sugar Mummy. Studio Photo Queer: Être moi-même Venez vous faire tirer le portrait en direct par la photographe Vanessa Buisson !

/ Les photos seront ensuite projetées pendant le dance floor /

Le samedi 30 mars à partir de 20h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

6 avenue Léo Lagrange

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

