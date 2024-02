Festival féministe et queer Gender is over: Installation sonore/ Conférence/ Spectacle (Grive la braillarde/Centre culturel) Brive-la-Gaillarde, samedi 30 mars 2024.

10h-12h Sous la toile , par Mélanie Van Danes

L’installation sonore Sous la toile est immersive et retranscrit les voix de femmes ayant appartenu à 4 collectifs les Répondeuses, les 3F (formation par et pour les femmes), la librairie Carabosses et le groupe lesbien de Paris.10h-11h visite et écoute de l’installation

11h-12h présentation et temps d’échange avec l’artiste

Gratuit / L’installation restera accessible le samedi après-midi /

14h-15h30 Rébellion d’une CPE , par Emi Heddache Conférence gesticulée

Comment fait on quand on est CPE et féministe, quand on a un devoir de réserve et de fortes convictions ? Est ce qu’on enlève sa cape de justicière en entrant dans l’établissement scolaire ?

16h30-18h Robuste , par la Cie Vilain.es spectacle écrit à partir de témoignages de violences conjugales. .

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

31 avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

