Festival féministe et queer Gender is over: Concerts (Grive la braillarde) Brive-la-Gaillarde, vendredi 29 mars 2024.

Festival féministe et queer Gender is over: Concerts (Grive la braillarde) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Babsie Cola: À travers des textes provocants, elle donne une voix aux existences queers et aux déviances et retourne l’hétéropatriarcat.

Son premier EP « Fleur Fragile » est disponible sur toutes les plateformes.

Oxytocine: メ-pop pour les yeux, les oreilles, les cerveaux et les coeurs, oメni (fka OXYTOCINE) est un Objet X Non Identifié au flow acerbe et au propos acéré. Ce projet d’art « total” entre pop & concept mêle rap, pop, cloud, chanson, trip-hop, poésie et vidéo.

Pumpin: Artiste indépendante, activiste Hip Hop passionnée et militante pour l’empowerment des femmes et minorités de genre, Pumpkin est une vieille jeune rappeuse aux multiples casquettes, basée à Nantes.

A partir de 20h30.

Prix 12€ la soirée, 20€ le pass deux soirées. Ouvert à toutes et tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 23:00:00

6 avenue Léo Lagrange

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival féministe et queer Gender is over: Concerts (Grive la braillarde) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-02-21 par Corrèze Tourisme