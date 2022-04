Festival d’été – Keen’V Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Seine-Maritime

Festival d’été – Keen’V Quiberville, 2 juillet 2022, Quiberville. Festival d’été – Keen’V Quiberville

2022-07-02 – 2022-07-02

Quiberville Seine-Maritime Le chanteur Keen’V sera en tête d’affiche du festival d’été qui se tiendra sur les pelouses de Quiberville le 2 juillet ! Il entrera sur scène à 21h30, précédé d’une première partie dès 20h30 et suivi par un final pyrotechnique pour fêter l’été sur le Terroir de Caux ! Concert gratuit ! Le chanteur Keen’V sera en tête d’affiche du festival d’été qui se tiendra sur les pelouses de Quiberville le 2 juillet ! Il entrera sur scène à 21h30, précédé d’une première partie dès 20h30 et suivi par un final pyrotechnique pour fêter l’été… +33 2 35 85 46 69 http://www.terroirdecaux.fr/ Le chanteur Keen’V sera en tête d’affiche du festival d’été qui se tiendra sur les pelouses de Quiberville le 2 juillet ! Il entrera sur scène à 21h30, précédé d’une première partie dès 20h30 et suivi par un final pyrotechnique pour fêter l’été sur le Terroir de Caux ! Concert gratuit ! Quiberville

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Quiberville, Seine-Maritime Autres Lieu Quiberville Adresse Ville Quiberville lieuville Quiberville Departement Seine-Maritime

Quiberville Quiberville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberville/

Festival d’été – Keen’V Quiberville 2022-07-02 was last modified: by Festival d’été – Keen’V Quiberville Quiberville 2 juillet 2022 Quiberville seine-maritime

Quiberville Seine-Maritime