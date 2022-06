Festival de Musique Sacrée Saint-Malo, 16 juillet 2022, Saint-Malo.

Festival de Musique Sacrée

Cathédrale Saint-Vincent Intra-Muros Place Jean de Châtillon Saint-Malo Ille-et-Vilaine CRT Bretagne_ Intra-Muros Cathédrale Saint-Vincent

2022-07-16 – 2022-08-07

Intra-Muros Cathédrale Saint-Vincent

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine

51ème édition.

Depuis la restauration de la Cathédrale Saint-Vincent, achevée en mai 1972, un Festival de Musique Sacrée y est organisé chaque été. Il s’agit de faire vivre culturellement cet édifice très visité, en proposant les œuvres du vaste répertoire de la musique classique écrite pour l’église.

Le Choeur du Festival de Musique Sacrée de Saint-Malo, cheville ouvrière du festival, se produit chaque été, parfois en lien avec d’autres formations. Divers ensembles, français et étrangers, y sont invités. Ils sont le plus souvent constitués de choeurs d’adultes et d’orchestres. Une place est faite également aux maîtrises d’enfants. Certains ensembles sont présents de longue date, notamment la Chapelle Ducale de Düsseldorf, désormais dirigé par Martin Fratz.

contact@festivaldemusiquesacree-stmalo.com +33 6 08 31 99 93 http://www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com/

51ème édition.

Depuis la restauration de la Cathédrale Saint-Vincent, achevée en mai 1972, un Festival de Musique Sacrée y est organisé chaque été. Il s’agit de faire vivre culturellement cet édifice très visité, en proposant les œuvres du vaste répertoire de la musique classique écrite pour l’église.

Le Choeur du Festival de Musique Sacrée de Saint-Malo, cheville ouvrière du festival, se produit chaque été, parfois en lien avec d’autres formations. Divers ensembles, français et étrangers, y sont invités. Ils sont le plus souvent constitués de choeurs d’adultes et d’orchestres. Une place est faite également aux maîtrises d’enfants. Certains ensembles sont présents de longue date, notamment la Chapelle Ducale de Düsseldorf, désormais dirigé par Martin Fratz.

Intra-Muros Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-06-22 par CRT Bretagne_