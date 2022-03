Festival de Musique en Albret : Quintette Pentagone Lavardac Lavardac Catégories d’évènement: Lavardac

Lot-et-Garonne

Festival de Musique en Albret : Quintette Pentagone Lavardac, 8 août 2022, Lavardac. Festival de Musique en Albret : Quintette Pentagone Lavardac

2022-08-08 – 2022-08-08

Lavardac Lot-et-Garonne Quintette à vent.

Nikolai Song, flûte

Freya Obijon, hautbois

Laure Thomas, basson

Pierre-Louis Dauenhauer, cor

Yan Maratka, clarinette Au cœur de l’Hexagone

Jacques Ibert, Trois pièces brèves

Paul Taffanel, Quintette à vent

Henri Tomasi, Concert champêtre pour trio d’anches

Jean Françaix, Quintette nº1

Maurice Ravel, Le tombeau de Couperin Vers le Nouveau Monde

Jacques Ibert, Trois pièces brèves

Franz Danzi, Quintette en sol mineur opus 56 nº2

György Ligeti, Six Bagatelles pour quintette à vent

Antonín Dvorák, Quatuor Américain

