2022-09-18 18:00:00 – 2022-09-18

Duras Lot-et-Garonne Duras EUR 15 5 Dans le cadre du festival des Récoltes de l’espoir, l’association a le plaisir d’accueillir le dimanche à 18h Le monde magique de Chantal Goya.

Les recettes seront reversées vers la recherche ou des institutions d’enfants malades.

