Festival de Jazz Gomené, 30 juin 2022, Gomené.

Festival de Jazz Gomené

2022-06-30 – 2022-07-02

Gomené Côtes d’Armor

– Jeudi à 20h :

un film autour du jazz, précédé par un concert rapide « Blue Note Records » au Cinéma Le Studio Merdrignac

– Vendredi à 20h

Soirée Blues : BEARD AND BROS Blues/Rock ( blues de semi-professionnels originaires de la région Mené : quintet avec basse, batterie, guitare électrique, chant et clavier) –

SMITH & WESSON : Un pianiste et 1 crooner ! Ils réunissent la crème de la musique noire américaine et des chanteurs francophones au sein d’un répertoire unique faisant se côtoyer Ray Charles et Serge Gainsbourg ou encore Jelly Roll Morton et Alain Bashung., un bon moment irrépressible de swing et d’élégance…

– Samedi :

A partir de 15H00, groupes locaux – LES MONIQU’HARDS ensemble vocal féminin – Apéro Concert sous le vieux chêne avec KGB – Klezmer Gouerz Band. Gratuit de 15h à 19h30.

A partir de 20h00, ANTOINE KARACOSTAS QUARTET (saxo, batterie, contrebasse et piano) – OUT OF NOLA ! Groove Band Cuivré ! Brass Band moderne dans la lignée des brass bands funk de La Nouvelle Orléans. 15€ / 7.50€ / gratuit – 18 ans PASS 2 JOURS 20€

Repas Libanais par l’Asso Salam France. Buvette & restauration rapide tout le weekend.

Tarifs : vendredi , soirée 8.00€ – samedi, gratuit de 15h00 à 19h30, soirée 7,50€/15€, gratuit – de 18 ans. PASS 2 jours : 20€.

– Jeudi à 20h :

un film autour du jazz, précédé par un concert rapide « Blue Note Records » au Cinéma Le Studio Merdrignac

– Vendredi à 20h

Soirée Blues : BEARD AND BROS Blues/Rock ( blues de semi-professionnels originaires de la région Mené : quintet avec basse, batterie, guitare électrique, chant et clavier) –

SMITH & WESSON : Un pianiste et 1 crooner ! Ils réunissent la crème de la musique noire américaine et des chanteurs francophones au sein d’un répertoire unique faisant se côtoyer Ray Charles et Serge Gainsbourg ou encore Jelly Roll Morton et Alain Bashung., un bon moment irrépressible de swing et d’élégance…

– Samedi :

A partir de 15H00, groupes locaux – LES MONIQU’HARDS ensemble vocal féminin – Apéro Concert sous le vieux chêne avec KGB – Klezmer Gouerz Band. Gratuit de 15h à 19h30.

A partir de 20h00, ANTOINE KARACOSTAS QUARTET (saxo, batterie, contrebasse et piano) – OUT OF NOLA ! Groove Band Cuivré ! Brass Band moderne dans la lignée des brass bands funk de La Nouvelle Orléans. 15€ / 7.50€ / gratuit – 18 ans PASS 2 JOURS 20€

Repas Libanais par l’Asso Salam France. Buvette & restauration rapide tout le weekend.

Tarifs : vendredi , soirée 8.00€ – samedi, gratuit de 15h00 à 19h30, soirée 7,50€/15€, gratuit – de 18 ans. PASS 2 jours : 20€.

Gomené

dernière mise à jour : 2022-03-24 par