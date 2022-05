Festival de Jazz Bled’Arts – samedi 27 août 2022 Marast Marast Catégories d’évènement: Haute-Saône

Samedi 27 août à 20h30, Bled'Arts Esprels vous propose son festival de Jazz. Après avoir organisé quatre festivals au château d'Oricourt, l'association Bled'Arts propose, pour la troisième année consécutive, un rendez-vous de jazz dans cet autre écrin millénaire de notre territoire qu'est le prieuré de Marast. L'idée est toujours de permettre aux jeunes compositeurs de la Région et aux formations soutenues par le Centre Régional de Bourgogne-Franche-Comté de rencontrer le public dans les meilleures conditions. nQuand la modernité de la musique contemporaine résonne au cœur de notre patrimoine architectural, c'est toujours un moment unique et magique ! Tarifs : 15 € – tarif réduit 12 € nPrésident : David Dornier bledarts@gmail.com

