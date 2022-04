Festival d’arts urbains IN CITE Callac, 23 mai 2022, Callac.

Festival d’arts urbains IN CITE Callac

2022-05-23 – 2022-05-28

Callac Côtes d’Armor

L’association La Fourmi-e ouvre la septième édition de son festival d’arts urbains IN CITE. Le festival se déroule sur 3 semaines, Chaque semaine, des artistes sont invité.e.s en résidence et des animations sont prévues : conférences, ateliers, spectacles, concerts, open air, visites guidée… La quasi-totalité des activités sont gratuites et accessibles à toutes et tous, à l’exception des cycles de documentaires, qui dépendent du tarif de la salle de cinéma. (Les conférences en salle de cinéma sont gratuites). Les temps de résidences sont pour les habitants des temps libres pour rencontrer et partager avec les artistes, qui agissent sur leurs communes. Les temps forts de vernissage, animé par les spectacles, visites guidées et autres, se déroulent en fin de semaine.

+33 6 03 42 05 17

