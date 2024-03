Festival Cinémédia 2024 Guipry-Messac, vendredi 22 mars 2024.

Festival Cinémédia 2024 Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

– Cinémédia est un nouveau festival dont l’objectif est de mettre en lumière une figure de la culture populaire, à travers ses multiples itérations médiatiques film, vidéo, musique, jeu, arcade, dessin, manga, réalité virtuelle…

– La forme de ce nouveau festival est inspirée par le concept de transmédia, développé par Henry Jenkins pour désigner un processus dans lequel les éléments d’une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée.

– La figure choisie pour cette première édition est le personnage de Mario Bros, sous le parrainage de Florent Lecoanet, septuple champion du monde de Super Mario Kart !

– Les animations sont réparties sur deux sites La salle des Fêtes 18 av du port à Guipry-Messac et le #cinemaalliance

PROGRAMME DU WEEK-END

– Vendredi 22 mars Cinéma L’Alliance

20h-21h Quizz Mario Bros.

21h-23h Projection film Super Mario Bros. 1993

– Samedi 23 mars Salle des fêtes + #cinemaalliance

Salle des fêtes

12h30-20h Exposition Mario Bros. + Consoles accès libre / VR + Bornes d’arcade

13h30-16h30 Compétition e-sport Super Smash Bros

17h 19h Compétition e-sport Mario Kart 8

Cinéma L’Alliance:

20h-21h Spectacle Speedrun

21h-23h Projection film Super Mario Bros. 2023

– Dimanche 24 mars

Salle des fêtes

10h-18h + 11h-17h30 Concours Mario Maker

14h-17h30 Bus Escape Game (parking) + Exposition Mario Bros. + Consoles accès libre / VR + Bornes d’arcade

14h-15h Let’s Play Histoire de Mario

Cinéma L’Alliance:

17h30-19h30 Projection film Super Mario Bros. 1993

20h30-22h30 Projection film Super Mario Bros. 2023

Réservation fortement recommandée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-24 22:30:00

22 rue de Vannes

Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@alliancecine.fr

