Fest noz Saint-Quay-Portrieux, 15 juillet 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Fest noz

Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

2022-07-15 – 2022-07-15

Saint-Quay-Portrieux

Côtes d’Armor

Avec Eben. Marine, Sterenn, Enora, trois jeunes chanteuses de kan ha diskan formées par Louise Ebrel, accompagnées par trois musiciens expérimentés rencontrés à l’occasion de la création « NewLeurenn » (Nouvelle Scène) du Festival Interceltique en 2018.

Et Ndiaz, l’un des groupes phares de la nouvelle scène de Bretagne. Musiques à danser délivrées par quartet qui sonne comme un big band.

Dès 20h : buvette et restauration par le Goëlo FC + animation avec la participation du Bagad et des Danserien Sant Ke. Début du fest-noz à 21h.

