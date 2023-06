Marche dans les champs Bio d’une ferme auxerroise Ferme Pascal Rouger Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne Marche dans les champs Bio d’une ferme auxerroise Ferme Pascal Rouger Auxerre, 10 juin 2023, Auxerre. Marche dans les champs Bio d’une ferme auxerroise Samedi 10 juin, 09h00 Ferme Pascal Rouger Entrée libre Marche d’environ 6 km qui permettra d’aller visiter plusieurs champs d’une ferme Bio à Auxerre. Le trajet durera environ 2 heures. Ferme Pascal Rouger 27b avenue de grattery, Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0686204139 »}, {« type »: « email », « value »: « baptiste.rouger@disroot.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

