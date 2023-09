Femmes/hommes dans le sport : où en est l’Egalité ? Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 15 mai 2024, Paris.

Le mercredi 15 mai 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

Les pratiques sportives constituent un fait social pertinent pour analyser les rapports sociaux de sexe, les processus de ségrégation et de hiérarchisation entre les femmes et les hommes.

Or, derrière les déclarations d'intentions et les principes inscrits dans les textes, perdure un réel d'inégalités entre les femmes et les hommes, parfois impensé, souvent occulté, voire dénié comme tel.

Catherine Louveau, sociologue, Professeure des Universités émérite, membre du laboratoire CRESPPA-GTM UMR 7217, Présidente honoraire de la Société de Sociologie du sport de Langue Française (3SLF), membre du CA de la LDIF (Ligue du Droit International des femmes), membre de l’association EGALE (Egalité Laïcité Europe).

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

