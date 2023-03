[RÉUNION INFO] le master Analyse de projets et développement durable en formation continue Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

[RÉUNION INFO] le master Analyse de projets et développement durable en formation continue Faculté des Sciences Economiques, 4 avril 2023, Rennes. [RÉUNION INFO] le master Analyse de projets et développement durable en formation continue Mardi 4 avril, 17h00 Faculté des Sciences Economiques Sur inscription Le master mention Économie sociale et solidaire, parcours Analyse de projets et développement durable a pour objectif de former des professionnels capables d’assurer des missions et de gérer des projets dans le champ de l’ESS, de la solidarité internationale et du développement durable au sein d’équipes pluridisciplinaires en impliquant étroitement les partenaires locaux : élus, administrations, associations, populations et leurs représentants.

Pour en savoir plus, une réunion d’information est organisée :

Mardi 4 avril 2023 de 17h00 à 18h00 à la faculté des sciences économiques – Rennes

Pour assister à cette réunion, merci de vous inscrire via ce formulaire. Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes

