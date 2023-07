Foire Eymoutiers, 6 avril 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois. Produits de bouche, vêtements, chaussures, cadeaux….

2023-04-06 fin : 2023-04-06 . .

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every 1st and 3rd Thursday of every month. Mouth products, clothes, shoes, gifts…

Todos los primeros y terceros jueves de cada mes. Productos alimenticios, ropa, zapatos, regalos…

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat. Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Geschenke…

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Portes de Vassivière