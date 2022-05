Expositions à la Galerie Les Fontanelles Art Saint-Vincent-Rive-d’Olt Saint-Vincent-Rive-d'Olt Catégories d’évènement: Lot

Expositions à la Galerie Les Fontanelles Art Saint-Vincent-Rive-d'Olt, 26 mai 2022, Saint-Vincent-Rive-d'Olt.

2022-05-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 19:00:00

Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot Saint-Vincent-Rive-d’Olt Découvrez les expositions de :

Anna FABRE : peintures

Catherine MILLIET : sculptures en céramique Le vernissage aura lieu le jeudi 26 mai à 18h ©pixabay_palette_peinture

