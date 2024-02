Exposition temporaire « Regard Verre » Brienne-le-Château, mardi 5 mars 2024.

Venez découvrir les œuvres de Sylvie Freycenon à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne.

« Mes sculptures sont conçues et réalisées à partir de bois remarquables, usés par le temps et les éléments, ou d’empreintes de bois, d’écorces, j’utilise les diverses techniques verrières afin de les mettre au service de mes créations, principalement la fonte de verre à la cire perdue, pâte de verre ou fusing-thermoformage et ou verre au chalumeau.

Passerelle entre un monde minéral et un monde végétal, jeux de formes, de lignes, d’équilibres précaires, jeux d’ombres, de lumières, de transparences, d’opacités, de reflets font la complexité de la mise en relation du verre et du bois présent ou représenté par ses empreintes. Les éléments se complètent, vivent ensemble et se mettent en valeur, ne faisant plus qu’un une sculpture unique et originale. » Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 10:00:00

fin : 2024-05-25 12:30:00

1 rue Emile Zola

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est accueil@grandslacsdechampagne.fr

