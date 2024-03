Exposition Sculptures, Peintures et Dessins de Eugène Van Lamsweerde Nogent-sur-Seine, samedi 23 mars 2024.

Exposition Sculptures, Peintures et Dessins de Eugène Van Lamsweerde Nogent-sur-Seine Aube

Du 23 mars au 21 avril 2024 à la mairie et du 6 avril au 5 mai 2024 au Bateau-Lavoir et au Pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine.

La ville de Nogent-sur-Seine invite Eugène Van Lamsweerde, peintre et sculpteur néerlandais, installé de longue date avec sa famille entre Romilly et Nogent, à investir plusieurs lieux de la ville au pavillon Henri IV du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30, au Bateau-Lavoir du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h30 et aussi à la mairie de 14h à 17h le mercredi et de 10h à 12h le samedi.

Son travail, protéiforme, couvre six décennies. L’exposition en présente une infime partie. La scénographie, portée par Thomas Chevalier, imagine d’astucieux stratagèmes pour que les oeuvres présentées se distinguent en dialoguant avec leur environnement. Sans se préoccuper de la chronologie, l’idée est de rendre compte de la diversité des recherches de l’artiste afin que le visiteur ait un aperçu des différentes directions qui ont orienté ses travaux. Malgré la monumentalité d’une grande partie de l’oeuvre d’Eugène, c’est l’expression d’une fragilité, d’une fugacité qui semble caractériser et humaniser son travail, bien que de tels qualificatifs soient difficilement associables au caractère expressionniste et résolument contrasté de nombre de ses acryliques sur toile. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-05-05

Mairie

Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est

