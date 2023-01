Exposition sculpture et peinture de Jacqueline et Philippe Lafond – Espace Culturel de Gurgy Gurgy Gurgy Catégories d’Évènement: Gurgy

Yonne

Exposition sculpture et peinture de Jacqueline et Philippe Lafond – Espace Culturel de Gurgy Gurgy, 2 septembre 2023, Gurgy . Exposition sculpture et peinture de Jacqueline et Philippe Lafond – Espace Culturel de Gurgy Espace culturel Place de l’Église Gurgy Yonne Place de l’Église Espace culturel

2023-09-02 14:00:00 – 2023-09-24 18:00:00

Place de l’Église Espace culturel

Gurgy

Yonne EUR 0 0 Exposition sculpture et peinture de Jacqueline et Philippe Lafond – Espace Culturel de Gurgy. culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com +33 3 86 53 02 86 https://www.gurgy.net/vie-culturelle/espace-culturel.html Place de l’Église Espace culturel Gurgy

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Gurgy, Yonne Autres Lieu Gurgy Adresse Gurgy Yonne Place de l'Église Espace culturel Ville Gurgy lieuville Place de l'Église Espace culturel Gurgy Departement Yonne

Gurgy Gurgy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gurgy/

Exposition sculpture et peinture de Jacqueline et Philippe Lafond – Espace Culturel de Gurgy Gurgy 2023-09-02 was last modified: by Exposition sculpture et peinture de Jacqueline et Philippe Lafond – Espace Culturel de Gurgy Gurgy Gurgy 2 septembre 2023 Espace culturel Place de l'Eglise Gurgy Yonne Gurgy Yonne

Gurgy Yonne