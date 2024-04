Exposition: Pierre Loti et l’Agonie de l’Euskal Herria Musée Basque Bayonne, jeudi 18 janvier 2024.

Du 18 janvier au 1er septembre 2024, l’exposition Pierre Loti et L’Agonie de l’Euskal Herria, proposée dans le cadre du centenaire de la mort de Pierre Loti, donne à voir les changements profonds qui affectent le Pays Basque du début du XXe siècle à travers les prises de position du grand écrivain et artiste pour la défense des paysages et de l’identité du territoire.

Conçu en collaboration avec l’association Les Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays Basque et en partenariat avec les musées municipaux de Rochefort (17), le parcours présente des tableaux, photographies et autres documents, issus des collections du Musée Basque, de la Maison de Pierre Loti à Rochefort et de prêteurs privés. EUR.

Début : 2024-01-18

fin : 2024-09-01

Musée Basque 37 Quai des corsaires

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

