Exposition | Les cartes à jouer Bon Repos, 1 avril 2023, Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet.

Exposition | Les cartes à jouer

Abbaye de Bon Repos Bon Repos Bon Repos sur Blavet Cotes-d’Armor Bon Repos Abbaye de Bon Repos

2023-04-01 – 2023-09-30

Bon Repos Abbaye de Bon Repos

Bon Repos sur Blavet

Cotes-d’Armor

Bon Repos sur Blavet

EXPOSITION 2023

sur les cartes à jouer

Du 1er avril au 30 septembre

À l’abbaye de Bon-Repos

Les cartes à jouer sont dans toutes les mains, des mains d’enfants, des mains de grands. Elles sont partout : dans les salons, les récits, les tableaux, les films, les cafés, les casinos et les tripots. On en fait aussi des tours de magie et de fragiles châteaux. Leurs personnages ont fière allure. Elles savent, dit-on, prédire l’avenir et pas seulement divertir. Véritable marqueur de notre histoire, la forme et le graphisme des cartes ont évolué selon les mœurs, les évolutions sociales et les techniques de fabrication.

À découvrir également pendant l’exposition, les oeuvres de l’artiste invité Simon AUGADE :

L’artiste lorientais Simon AUGADE réalise des scultuptures-installations de grandes échelles.

Pour l’abbaye de Bon Repos, il s’intéresse au passage entre deux états. Il réalisera une oeuvre à la fois en équilibre sur le lieu et sur le temps, mettant l’accent sur la transition entre la ruine et la (re)construction.

Depuis l’église abbatiale jusqu’au cloître, l’artiste imaginera le mouvement tentaculaire et conquérant d’une accumulation de chevrons prêts à reprendre place dans le monument.

Org. Abbaye de Bon-Repos

abbaye.bon-repos@wanadoo.fr +33 2 96 24 82 20 http://www.bon-repos.com/

Bon Repos Abbaye de Bon Repos Bon Repos sur Blavet

dernière mise à jour : 2023-02-15 par