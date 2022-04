Exposition La saga des hôtels de Saint Briac Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cette exposition proposera au public de découvrir tous les grands hôtels qui ont existé sur la commune. Parmi lesquels : L'Hôtel du Golf & Panoramas et le Golf-club L'Hôtel du Centre, dit "Hôtel Peyre" L'Hôtel de la Houle et l'arrivée du tramway. L'exposition abordera également l'impact de la Grande Guerre (Hôpital Complémentaire Golf et Panoramas), l'impact de la Seconde Guerre (destruction de l'Hôtel de Paris à Longchamp, limitrophe de Saint-Briac, et l'Hôtel du Centre dans la libération de Saint-Briac, les fortifications autour de l'Hôtel des Panoramas). L'exposition mettra aussi en valeur les hôtels familiaux et pensions de familles de Saint-Briac, les anecdotes sur les hôtels et les bonnes tables de Saint-Briac, de même que l'évolution du château du Nessay. Du mardi 20 septembre au jeudi 20 octobre 2022 – Les Halles

