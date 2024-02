Exposition de Brian Cougar Vitrine du Point G Tulle, samedi 30 mars 2024.

Exposition de Brian Cougar Vitrine du Point G Tulle Corrèze

Graphiste et sérigraphe depuis plus de 10 ans, Briancougar vient de la scène punk hardcore DIY, au sein de laquelle il a réalisé de nombreuses affiches de concert pour des groupes comme Convergne, Cult of Luna, Will Haven. Il sérigraphie également des pochettes de disques vinyles. de plus en plus sollicité, il réalise maintenant des affiches pour les salles de concerts et des festivals comme Pitchfork Festival, Rock en Seine. Son œil s’est nourri et affûté grâce à la richesse de cette imagerie foisonnante. Sa patte est franche, sans chichi ni superflu. Avec un style épuré et efficace Briancougar sait trouver l’équilibre parfait entre contrastes, lignes et matières. Mais pas seulement, puisqu’il sait aussi transmettre sa passion et son savoir faire à travers de nombreux ateliers comme au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, la Citée de la Villette, la Gaitée Lyrique…. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-30

Vitrine du Point G Place Mgr Bertaud

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lacourdesarts.org

