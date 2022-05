Exposition CRANN’ PIORR’ART (alias Gilles POIRIER) Saint-Émilion Saint-Émilion Catégories d’évènement: Gironde

Exposition CRANN’ PIORR’ART (alias Gilles POIRIER) Saint-Émilion, 1 juin 2022, Saint-Émilion. Exposition CRANN’ PIORR’ART (alias Gilles POIRIER) Union de Producteurs de Saint-Emilion Lieu-dit Fonplegade Saint-Émilion

2022-06-01 – 2022-06-30 Union de Producteurs de Saint-Emilion Lieu-dit Fonplegade

Peinture à l’huile Son univers pictural s’est maturé à satiété au gré des jours et des tableaux ; d’abord figuratif et naïf à la fois, l’artiste semble rapidement vouloir s’abstraire du monde physique, sortir, en quelque sorte, du cadre monolithe du tableau en soi avec les polyptyques… Rendez-vous du 1 au 30 juin 2022 – GALERIE DU CAVEAU – Union de Producteurs de Saint-Emilion Entrée libre aux horaires d’ouverture du magasin Exposition CRANN’ PIORR’ART (alias Gilles POIRIER)

