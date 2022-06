Exposition : Auguste Rodin – La Cathédrale Chartres, 1 juillet 2022, Chartres.

Exposition : Auguste Rodin – La Cathédrale

29 Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir 29 Cloître Notre Dame

2022-07-01 – 2022-10-02

Chartres

Eure-et-Loir

29 Cloître Notre Dame Eure-et-Loir

En réunissant ces deux mains, Auguste Rodin a dit vouloir évoquer une voûte en ogives ou la gestuelle d’une prière. Il s’agit néanmoins de deux mains droites, impliquant donc deux personnages, et l’interprétation de cette œuvre reste ouverte. La composition, verticale et pleine de légèreté, fait la part belle aux jeux de lumière à travers les doigts légèrement entrouverts, et rappelle toute l’importance donnée au vide par Rodin dans ses sculptures.

Fasciné par les cathédrales de France, Rodin leur consacre un ouvrage publié en 1914 et dans lequel un chapitre entier est consacré à Notre-Dame de Chartres qu’il qualifie « d’Acropole de la France ».

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 1er juillet à 18h.

Le musée des Beaux-arts accueille une exposition du scupteur Auguste Rodin à l’occasion des 50 ans de la Convention du patrimoine mondial.

