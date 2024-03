Exposition Au bois dormant Rue de Boutdeville Langueux, samedi 6 avril 2024.

L’exposition AU BOIS DORMANT est une ode à la forêt, riche d’une diversité minérale, végétale et animale, parfois inquiétante, souvent merveilleuse, onirique, et pourtant fragile. Sa protection est un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines. Refuge des rêveurs et des poètes, la forêt abrite aussi les secrets d’un monde nocturne et imaginaire.

Les artistes invités explorent cette relation unique aux arbres, lichens, champignons et aux animaux emblématiques de la forêt.

Leurs œuvres en céramique et en métal racontent ce lien unique avec une diversité d’approche, de couleurs, de formes, de textures que la matière permet d’obtenir. AU BOIS DORMANT, les loups bleus hurlent sous la lune, le blaireau-chamane veille, les champignons géants semblent avoir toujours existé. .

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Rue de Boutdeville La Briqueterie

Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne briqueterie@sbaa.fr

