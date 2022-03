Exposition Art Rock – Mirages et miracles Saint-Brieuc, 20 mai 2022, Saint-Brieuc.

Exposition Art Rock – Mirages et miracles Musée d’art et d’histoire Cour Françis Renaud Saint-Brieuc

2022-05-20 – 2022-06-19 Musée d’art et d’histoire Cour Françis Renaud

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest

Les pierres sont simples, lourdes et immobiles.

Les pierres sont tout ce qu’il y a de plus réel et matériel.

Mais à écouter leur silence, on les entend. A bien les regarder, elles deviennent transparentes et leur inertie palpite. Elles parlent des forces qui les ont consumées, des distances qu’elles auraient parcourues, des génies qui les habitent, ou des cheveux qui leur poussent sur le caillou. La série Le silence des pierres est un hommage à la vie qui se niche au creux des choses apparemment inertes, immobiles et inorganiques. La figure de la pierre, réelle ou dessinée, en est l’emblème. L’image en réalité augmentée, immatérielle, mobile, agile, vient incarner un imaginaire et ouvrir ces objets à réaction poétique. Les tablettes jouent le rôle de fenêtres vers cette réalité cachée. Les casques de réalité virtuelle sont eux des dispositifs technologiques qui peuvent être pris comme des machines à fantômes. Il y a quelqu’un qui nous regarde, qui danse, qui nous parle, qui apparaît et disparaît, bouge et se fige. Il y a quelqu’un, une ombre, un courant d’air.

