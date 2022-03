[Exposition] Anne Dussaud et Sophie Gérault Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Cabourg Calvados L’une est artiste peintre animalier et travaille à l’huile sur différents supports comme la toile de lin, l’ardoise, le zinc, les vieux papiers, le bois. L’autre est sculptrice initiée à la technique du bronze à la cire perdue. Ce qui les rassemble c’est leur passion pour la vie animale que vous retrouverez dans chacunes de leurs oeuvres. L’une est artiste peintre animalier et travaille à l’huile sur différents supports comme la toile de lin, l’ardoise, le zinc, les vieux papiers, le bois. L’autre est sculptrice initiée à la technique du bronze à la cire perdue. Ce qui les rassemble… +33 2 31 06 20 00 L’une est artiste peintre animalier et travaille à l’huile sur différents supports comme la toile de lin, l’ardoise, le zinc, les vieux papiers, le bois. L’autre est sculptrice initiée à la technique du bronze à la cire perdue. Ce qui les rassemble c’est leur passion pour la vie animale que vous retrouverez dans chacunes de leurs oeuvres. Cabourg

