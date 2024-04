Salon du livre à le Bény-Bocage. Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage, dimanche 5 mai 2024.

Salon du livre à le Bény-Bocage. Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage Calvados

Les bouquinistes du Bocage vous invitent à leur premier salon du livre dédié à la rencontre d’auteurs, de biographes, de relieurs, etc. Partez et à la découverte d’œuvres anciennes et retrouvez sur place de nombreux exposants.

Programme:

11h30: rencontre avec le photographe Christian Malon qui expose « 1964-2024 60 ans de vie rurale dans le bocage »

12h-13h: Micka Flegz & friends (jazz)

12h30: buvette & assiette paysanne ou petit déjeuner irlandais au pub (réservation obligatoire au 02-31-69-82-98)

14h: rencontre avec le dessinateur de BD Jérôme Eho

14h30: rencontre avec l’auteur Pierre Coftier auteur du livre Les casseurs de pierres

15h-16h: Micka Flegz & friends

16h: dictée (inscription obligatoire au 07-68-41-93-21)

Le Bény-Bocage 1 Place de la Mairie

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie bouquineriefdt@free.fr

