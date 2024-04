Vide-grenier place Saint-Sauveur Caen, dimanche 5 mai 2024.

Vide-grenier place Saint-Sauveur Caen Calvados

Retrouvez le plaisir de la chine avec le vide-grenier organisé par l’Association des Amis de la place Saint-Sauveur le dimanche 5 mai.

Pour les inscriptions pour les adhérents de l’association des Amis de la place saint Sauveur le mercredi 17 avril de 17h30 à 18h30, dans la cour du 16, place Saint-Sauveurpour les non-adhérents, dans la limite des places disponibles le jeudi 18 avril de 17h30 à 18h30, dans la cour du 16, place Saint-Sauveur

Le prix du stand est 3€ le mètre pour les adhérents de l’association et 4€ le mètre pour les non- adhérents avec une limite de 5 m maximum pour tous. Inscription obligatoire, renseignements et informations au 06 46 35 91 28.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Place Saint-Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie sophie.bds1@gmail.com

L’événement Vide-grenier place Saint-Sauveur Caen a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Caen la Mer