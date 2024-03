Fête des Géraniums et de la nature Beuvron-en-Auge, dimanche 5 mai 2024.

Fête des Géraniums et de la nature Beuvron-en-Auge Calvados

Rencontrez les professionnels de l’horticulture et du jardinage venus exposer leurs plus beaux plants géraniums bien sûr, mais aussi plantes potagères, carnivores, vivaces, fleurs séchées, herbes aromatiques et comestibles… Il y en a pour tous les goûts ! Un groupe animera le festival depuis la place du village.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Dans tout le village

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie

