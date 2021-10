Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne EXPOSITION : ADRESSE AU RÉCIT Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Lire avec les mains. Tisser comme écrire… Ilann Vogt, plasticien tisserand, découpe, tisse, rassemble, noue les écritures. Il façonne avec les ficelles de textes, dans les entrelacs d’un tas de papier avec la volonté de faire durer les livres comme on voudrait faire durer les êtres. Initiée en 2018, l’œuvre “Adresse au récit” est présentée pour la première fois au public au gARage.

Elle est inspirée par et aux dimensions des “Noces de Cana” de Véronèse (10m par 7m)

Ilann Vogt a pris des extraits de textes, dans toutes les langues possibles, les a entrecroisés, liés, pour en faire un tissu miroir des civilisations actuelles et passées. “Tel un alchimiste des temps modernes, Ilann Vogt transmute des œuvres littéraires en œuvres visuelles.

Personne ne reste indifférent devant une œuvre d'Ilann. Il se dégage de chaque œuvre intensité, humilité et questionnement." Audrey MARTY Respect des mesures sanitaires en vigueur.

