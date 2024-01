PAMPA ! BLICK BASSY Mayenne, jeudi 7 mars 2024.

PAMPA ! BLICK BASSY Mayenne Mayenne

Pampa ! Découvrez la nouvelle saison musicale et itinérante organisée à Mayenne. Des moments de découvertes musicales organisés dans différents lieux du centre-ville.

Adepte de sonorités mêlant indie pop et afro-soul, enraciné en profondeur dans le continent africain, le très talentueux auteur-compositeur-interprète camerounais Blick Bassy dévoile bientôt son nouvel album.

Après avoir célébré un glorieux héraut de l’indépendance du Cameroun (tué par l’armée française en 1958) sur le splendide album 1958, Blick Bassy a choisi d’aborder la thématique de l’environnement, en particulier la question ô combien brûlante de l’eau, sur son nouvel album à paraître au printemps 2023.

Au confluent de plusieurs sources vives, naviguant entre l’Afrique et l’Occident, la musique de Blick Bassy pour laquelle il emploie principalement le bassa, sa langue maternelle, se distingue par sa mixité autant que par sa densité. Tendue vers l’essentiel, elle atteint un haut niveau émotionnel. EUR.

Théâtre

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire info@pampa-mayenne.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07



L’événement PAMPA ! BLICK BASSY Mayenne a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire