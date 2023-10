Y’A D’LA JOIE ! Lassay-les-Châteaux, 8 mai 2024, Lassay-les-Châteaux.

Lassay-les-Châteaux,Mayenne

Autour du 8 mai 1945, une journée avec des animations pour fêter ensemble le printemps et le bonheur d’être réunis !.

2024-05-08 fin : 2024-05-08 18:00:00. .

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire



Around May 8, 1945, a day with animations to celebrate spring and the happiness of being together!

¡Alrededor del 8 de mayo de 1945, un día con animaciones para celebrar la primavera y la felicidad de estar juntos!

Rund um den 8. Mai 1945, ein Tag mit vielen Animationen, um gemeinsam den Frühling und das Glück, wieder vereint zu sein, zu feiern!

Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire